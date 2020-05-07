Healthcare
May 7, 2020 / 5:34 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Lottotech Posts Qtrly Profit Before Income Tax Of 30.6 Mln Rupees

1 Min Read

May 7 (Reuters) - Lottotech Ltd:

* LOTTOTECH LTD - QTRLY PROFIT BEFORE INCOME TAX 30. 6 MILLION RUPEES VERSUS 44.8 MILLION RUPEES

* LOTTOTECH LTD - QTRLY REVENUE 251.7 MILLION RUPEES VERSUS 322.8 MILLION RUPEES

* LOTTOTECH - TEMPORARILY SUSPENDED SALE OF PRODUCTS ON 20 MARCH, TO COMPLY WITH GOVERNMENT ORDER OF CONFINEMENT OF NON-ESSENTIAL BUSINESSES AND SERVICES

* LOTTOTECH -CONFINEMENT EXPECTED TO END ON 1 JUNE, SUBJECT TO FURTHER GOVERNMENT ANNOUNCEMENT; THERE MAY BE SIGNIFICANT ADVERSE IMPACT ON CO’S PERFORMANCE Source text : bit.ly/2L6kTHN Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below