Healthcare
April 29, 2020 / 5:38 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Loudspring Unit To Start Production Of Respirators In Finland

1 Min Read

April 29 (Reuters) - Loudspring Plc:

* UNIT EAGLE FILTERS IS PREPARING TO START PRODUCTION OF HIGH-QUALITY RESPIRATORS IN FINLAND

* PRODUCTION IS EXPECTED TO START BY MID-JUNE AND PRODUCTION CAPACITY CAN BE DOUBLED IN MONTH IF NECESSARY

* THERE IS A RISK OF DELAY IN STARTING AND SCALING PRODUCTION IF DELIVERY OF PRODUCTION EQUIPMENT IS DELAYED, AND, NEW PRODUCT HAS TO PASS REQUIRED TESTS TO START

* THERE IS A RISK OF DELAY IN STARTING AND SCALING PRODUCTION IF DELIVERY OF PRODUCTION EQUIPMENT IS DELAYED, AND, NEW PRODUCT HAS TO PASS REQUIRED TESTS TO START SALES Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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