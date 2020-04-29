BRIEF-Loudspring Unit To Start Production Of Respirators In Finland

April 29 (Reuters) - Loudspring Plc:
* UNIT EAGLE FILTERS IS PREPARING TO START PRODUCTION OF HIGH-QUALITY RESPIRATORS IN FINLAND
* PRODUCTION IS EXPECTED TO START BY MID-JUNE AND PRODUCTION CAPACITY CAN BE DOUBLED IN MONTH IF NECESSARY
* THERE IS A RISK OF DELAY IN STARTING AND SCALING PRODUCTION IF DELIVERY OF PRODUCTION EQUIPMENT IS DELAYED, AND, NEW PRODUCT HAS TO PASS REQUIRED TESTS TO START
* THERE IS A RISK OF DELAY IN STARTING AND SCALING PRODUCTION IF DELIVERY OF PRODUCTION EQUIPMENT IS DELAYED, AND, NEW PRODUCT HAS TO PASS REQUIRED TESTS TO START SALES Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)