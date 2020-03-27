Healthcare
March 27, 2020 / 1:36 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Low & Bonar Says Lenders Agree To Make Available Additional Facilities Of 12 Mln Stg

1 Min Read

March 27 (Reuters) - Low & Bonar PLC:

* AMENDMENT TO FINANCING AGREEMENTS

* ENGAGED FURTHER WITH LENDERS TO ENSURE THAT SHOULD OFFER LAPSE, OR BE WITHDRAWN, COMPANY WILL HAVE A STABLE FINANCIAL PLATFORM

* LENDERS AGREED TO MAKE AVAILABLE TO IT ADDITIONAL FACILITIES OF £12 MILLION WHICH HAD BEEN DRAW-STOPPED UNDER TERMS OF PREVIOUS WAIVERS

* LENDERS HAVE AGREED TO DEFER REPAYMENT OF A LOAN OF RMB70M (£8.1M) THAT WAS DUE TO BE REPAID IN JUNE 2020

* HAS ALSO AGREED TO CERTAIN COVENANTS IN RESPECT OF ORDINARY COURSE OPERATION OF ITS BUSINESS

* WILL BE UNABLE TO DRAW ON ADDITIONAL FACILITIES IF IT IS UNABLE TO COMPLY WITH LIQUIDITY REQUIREMENT AT ANY TIME Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below