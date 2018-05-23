BRIEF-Lowe's First Quarter Earnings Per Share $1.19

May 23 (Reuters) - Lowe’s Companies Inc:
* LOWE’S REPORTS FIRST QUARTER SALES AND EARNINGS RESULTS
* Q1 SALES $17.4 BILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $17.46 BILLION
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.22 — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* FY EARNINGS PER SHARE VIEW $5.47, REVENUE VIEW $71.20 BILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* LOWE’S - PROLONGED UNFAVORABLE WEATHER ACROSS GEOGRAPHIES LED TO DELAYED SPRING SELLING SEASON WHICH IMPACTED RESULTS IN OUTDOOR CATEGORIES IN QUARTER Source text for Eikon: Further company coverage: