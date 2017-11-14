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BRIEF-LPKF 9-mth revenue up by 17% to EUR 71 mln
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November 14, 2017 / 7:07 AM / in 3 hours

BRIEF-LPKF 9-mth revenue up by 17% to EUR 71 mln

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 14 (Reuters) - LPKF:

* ‍CONSOLIDATED REVENUE FOR FIRST NINE MONTHS INCREASED BY 17% YOY TO EUR 71 MILLION, WITH EBIT OF EUR 0.1 MILLION​

* ‍NOW ANTICIPATING FY REVENUE AT UPPER END OF ANNOUNCED RANGE OF EUR 92-100 MILLION​

* ‍MANAGEMENT BOARD IS DEFINING ITS FORECAST FOR 2017 FINANCIAL YEAR IN GREATER DETAIL​

* ‍INCOMING ORDERS FOR FIRST NINE MONTHS WERE UP 19% ON SAME PERIOD OF PREVIOUS YEAR​

* ‍SEES EBIT MARGIN IN LOWER HALF OF EXPECTED RANGE OF 1-5% FOR 2017 AS A WHOLE​

* ‍IN MEDIUM TERM, MANAGEMENT BOARD INTENDS TO RETURN TO GENERATING EBIT MARGINS OF AT LEAST 10%​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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