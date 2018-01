Jan 31 (Reuters) - BANCA POPOLARE DI VICENZA SPA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA (IPO-BPVS.MI):

* COMMISSIONERS LIQUIDATING BANCA POPOLARE DI VICENZA SAY THEY HAVE SIGNED PRELIM AGREEMENT WITH LRW SRL TO SELL NEM SGR Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)