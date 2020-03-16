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March 16, 2020 / 12:31 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-LSE Gets U.S. Regulatory Nod For Refinitiv Deal

1 Min Read

March 16 (Reuters) - London Stock Exchange Group PLC :

* LONDONSTOCKEXGROUP - REGULATORY APPROVALS UPDATE

* LSE - CFIUS REVIEW CONCLUDED AND UPDATE ON APPROVAL PROCESS RELATED TO PLANNED ALL SHARE ACQUISITION OF REFINITIV

* LSE - CFIUS HAS DETERMINED THAT THERE ARE NO UNRESOLVED NATIONAL SECURITY CONCERNS WITH RESPECT TO REFINITIV TRANSACTION

* LSE - CONTINUES TO MAKE PROGRESS IN RELATION TO REMAINING ANTITRUST AND REGULATORY CLEARANCES THAT REFINITIV TRANSACTION IS ALSO CONDITIONAL UPON

* LSE - REMAIN COMMITTED TO CLOSING REFINITIV TRANSACTION DURING SECOND HALF OF 2020

* LSE - NOTES EUROPEAN COMMISSION’S STATEMENT IN RELATION TO SPECIAL MEASURES RELATED TO COVID-19 AND ENCOURAGING DELAY OF MERGER FILINGS

* LSE - CONTINUE TO ENGAGE WITH EUROPEAN COMMISSION, OTHER REGULATORS TO ENSURE THAT ALL FILINGS FOR REFINITIV DEAL PROCEEDS EFFICIENTLY Source text for Eikon: Further company coverage:

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