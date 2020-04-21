BRIEF-LSE Says Committed To Complete Refinitiv Deal in H2 2020

April 21 (Reuters) - London Stock Exchange Group PLC :
* QTRLY INFORMATION SERVICES: REVENUES UP 7% TO £215 MILLION
* GOOD Q1 PERFORMANCE AGAINST UNPRECEDENTED MARKET BACKDROP
* GOOD Q1 PERFORMANCE AGAINST UNPRECEDENTED MARKET BACKDROP
* Q1 TOTAL INCOME UP 13% YEAR-ON-YEAR TO £615 MILLION, DRIVEN BY INCREASED EQUITY TRADING IN CAPITAL MARKETS AND HIGHER CLEARING ACTIVITY
* INTEGRATION PLANNING FOR REFINITIV TRANSACTION PROGRESSING WELL
* REMAIN COMMITTED TO ACHIEVING REFINITIV TRANSACTION COMPLETION IN H2 2020
* QTRLY POST TRADE: INCOME UP 17% TO £271 MILLION, WITH 11% GROWTH IN LCH REVENUE
* RECOGNISES SIGNIFICANT IMPACT OF CORONAVIRUS COVID-19 GLOBAL PANDEMIC ON ITS EMPLOYEES, CUSTOMERS AND OTHER STAKEHOLDERS
* AS AT 31 MARCH 2020, GROUP HAD COMMITTED FACILITY HEADROOM OF OVER £600 MILLION AVAILABLE FOR GENERAL CORPORATE PURPOSES
* STRONGLY BELIEVES IT HAS SUFFICIENT CASH RESOURCES AND ACCESS TO LIQUIDITY TO MAINTAIN CONTINUITY OF BUSINESS
* HAS NO NEED TO MATERIALLY ADJUST ANY ITS OPERATIONS OR INCUR SIGNIFICANT ADDITIONAL COSTS
* TOO EARLY TO COMMENT SPECIFICALLY ON IMPACT OF CORONAVIRUS PANDEMIC ON OUTLOOK FOR LSEG AND ITS CUSTOMERS FOR REMAINDER OF YEAR
* GROUP BELIEVES LONGER-TERM DRIVERS OF GROWTH IN EACH OF ITS BUSINESS LINES REMAIN INTACT.
* MARKET CONDITIONS ARE LIKELY TO REMAIN CHALLENGING IN COMING PERIOD
* LSE, ON REFINITIV DEAL, SAYS A NUMBER OF WORKSTREAMS ON BUSINESS STRUCTURE AND OPPORTUNITIES, INCLUDING SYNERGY REALISATION, ARE WELL DEVELOPED
* QTRLY GROSS PROFIT 555 MILLION STG VERSUS 490 MILLION STG Source text for Eikon: Further company coverage: