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April 8, 2020 / 9:42 AM / Updated an hour ago

BRIEF-LSE Says Encourages Shareholders To Vote Electronically At AGM

1 Min Read

April 8 (Reuters) - London Stock Exchange Group PLC:

* LONDONSTOCKEXGROUP - LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC AGM UPDATE

* LSE - AGM WILL NOW BE CONVENED AT 10 PATERNOSTER SQUARE, LONDON, EC4M 7LS, RATHER THAN HILTON LONDON BANKSIDE HOTEL

* LSE - BOARD ENCOURAGES SHAREHOLDERS TO VOTE ELECTRONICALLY OR TO APPOINT CHAIR OF MEETING AS THEIR PROXY WITH THEIR VOTING INSTRUCTIONS

* LSE - ENCOURAGES SHAREHOLDERS TO VOTE ELECTRONICALLY OR TO APPOINT CHAIR OF MEETING AS THEIR PROXY WITH THEIR VOTING INSTRUCTIONS Source text for Eikon: Further company coverage:

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