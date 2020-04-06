BRIEF-Lu-Ve Says Plants Currently Operating In China, Finland, Poland, Czech Republic, Sweden And The US

April 6 (Reuters) - Lu-Ve SpA:
* PLANTS CURRENTLY OPERATING IN CHINA, FINLAND, POLAND, THE CZECH REP., SWEDEN AND THE USA
* PART OF PRODUCTION CURRENTLY STOPPED UNTIL APRIL 13 IN INDIA AND ITALY DUE TO COVID-19 CRISIS
* TO DATE, IT ESTIMATES GROUP’S PRODUCTION CAPACITY IN “LOCK DOWN” BETWEEN 50% AND 55%
* DUE TO COVID-19 EMERGENCY, MACROECONOMIC SCENARIO REMAINS CHARACTERIZED BY STRONG UNCERTAINTY AND LIMITED VISIBILITY
* POSSIBLE IMPORTANT IMPACTS ON PERFORMANCE OF COMMERCIAL, ECONOMIC AND FINANCIAL RESULTS DUE TO COVID-19 EMERGENCY
* SOLID COVERAGE OF LIQUIDITY RISK Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)