Healthcare
April 1, 2020 / 7:17 AM / Updated 5 hours ago

BRIEF-Lucara Diamond Says Co's Ability To Complete Tenders In Botswana May Be Impacted

1 Min Read

April 1 (Reuters) - Lucara Diamond Corp:

* LUCARA DIAMOND CORP - COMPANY’S ABILITY TO COMPLETE TENDERS IN BOTSWANA MAY BE IMPACTED

* LUCARA DIAMOND - AS TEMPORARY MEASURE, GOVERNMENT OF BOTSWANA GRANTED LUCARA PERMISSION TO HOLD DIAMOND SALES IN ANTWERP, BELGIUM IF REQUIRED

* LUCARA DIAMOND CORP - FULL IMPACT OF COVID-19 ON LUCARA’S OPERATIONS AND PRODUCTION OUTLOOK FOR 2020 REMAINS HIGHLY UNCERTAIN

* LUCARA DIAMOND CORP - TAKEN DECISION TO SUSPEND ITS 2020 GUIDANCE UNTIL FURTHER NOTICE Source text for Eikon: Further company coverage:

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