BRIEF-Lucibel: FY Operating Loss Narrows To 1.7 Million Euros

April 29 (Reuters) - LUCIBEL SA:
* FY OPERATING LOSS EUR 1.7 MILLION VERSUS LOSS OF EUR 3.7 MILLION (PUBLISHED) YEAR AGO
* FY REVENUE EUR 13.6 MILLION VERSUS EUR 17.6 MILLION (PUBLISHED) YEAR AGO
* AT 31 DECEMBER 2019, CONSOLIDATED SHAREHOLDERS’ EQUITY AMOUNTED TO € 3.3 MILLION
* OBTAINED THE AGREEMENT OF BANKS TO SET UP A STATE-GUARANTEED LOAN OF €1.6 MILLION, AND DISCUSSIONS ARE STILL UNDER WAY WITH SOME OF THE GROUP’S BANKS
* ABANDONS THE PREVIOUSLY ANNOUNCED OBJECTIVES OF DOUBLE-DIGIT SALES GROWTH AND POSITIVE EBITDA FOR FISCAL YEAR 2020
* IS CONFIDENT IN ITS ABILITY TO INCREASE SALES IN 2020 COMPARED TO THOSE RECORDED IN FISCAL YEAR 2019 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)