BRIEF-Lufthansa Negotiates Stabilization Package For EUR 9 Billion

May 7 (Reuters) - DEUTSCHE LUFTHANSA AG:
* DEUTSCHE LUFTHANSA AG NEGOTIATES STABILIZATION PACKAGE FOR THE GROUP
* NEGOTIATING A STABILIZATION PACKAGE FOR 9 BILLION EUROS WITH FEDERAL ECONOMIC STABILIZATION FUND (WIRTSCHAFTSSTABILISIERUNGSFONDS - WSF) TO FINANCE LUFTHANSA GROUP.
* NEGOTIATIONS ON FINANCING MEASURES INCLUDE A SILENT PARTICIPATION AND A SECURED LOAN
* VARIOUS ALTERNATIVES OF A CAPITAL INCREASE ARE BEING DISCUSSED, INCLUDING AN INCREASE AT NOMINAL VALUE OF SHARE TO CREATE A SHAREHOLDING OF UP TO 25% PLUS ONE SHARE
* CONDITIONS IN ACCORDANCE WITH EU TEMPORARY FRAMEWORK AND WSF ACT ARE PROVIDED, INCLUDING WAIVER OF FUTURE DIVIDEND PAYMENTS Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)