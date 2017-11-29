FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Luk Fook Holdings International Says ‍HY Profit Attributable Rose 21.3 Pct​
Sections
Featured
A turning point in Zimbabwe
Reuters Backstory
A turning point in Zimbabwe
Pricey tech stocks hog global market spotlight
Markets
Pricey tech stocks hog global market spotlight
Slim chance of Kochs taking over Meredith media
Breakingviews
Slim chance of Kochs taking over Meredith media
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Consumer Goods and Retail
November 29, 2017 / 8:49 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Luk Fook Holdings International Says ‍HY Profit Attributable Rose 21.3 Pct​

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 29 (Reuters) - Luk Fook Holdings International Ltd :

* ‍HY PROFIT ATTRIBUTABLE TO EQUITY HOLDERS AMOUNTED TO HK$520 MILLION, AN INCREASE OF 21.3%​

* HY ‍REVENUE HK$6.3 BILLION, UP 14.9​ PERCENT

* ‍PROPOSED INTERIM & SPECIAL DIVIDENDS OF HK$0.35 & HK$0.20 PER SHARE​, RESPECTIVELY

* HY ‍OVERALL SAME STORE SALES GROWTH OF GROUP ROSE 11.2 PERCENT​

* “‍GROUP IS STILL CAUTIOUSLY OPTIMISTIC ABOUT BUSINESS DEVELOPMENT FOR SECOND HALF OF FINANCIAL YEAR​”

* ‍TARGET FOR NET ADDITION OF SHOPS IN MAINLAND CHINA FOR FY REVISED UPWARD FROM 50 TO AT LEAST 100 SHOPS​ Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.