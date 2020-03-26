BRIEF-Lululemon Athletica Q4 Earnings Per Share $2.28

Lululemon Athletica Inc:
* . ANNOUNCES FOURTH QUARTER AND FULL YEAR FISCAL 2019 RESULTS
* NOT PROVIDING GUIDANCE FOR FISCAL 2020 DUE TO IMPACT FROM COVID-19
* IN MARCH 2020, CO TEMPORARILY CLOSED ALL OF ITS RETAIL LOCATIONS IN NORTH AMERICA, EUROPE, MALAYSIA, NEW ZEALAND
* ADJUSTED DILUTED EARNINGS PER SHARE FOR Q4 OF FISCAL 2018 WERE $1.85
* INVENTORIES AT THE END OF FISCAL 2019 INCREASED BY 28% TO $518.5 MILLION
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $2.24, REVENUE VIEW $1.38 BILLION — REFINITIV IBES DATA Source text for Eikon: Further company coverage: