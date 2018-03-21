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March 21, 2018 / 9:17 PM / in 15 hours

BRIEF-Lumber Liquidators Enters Settlement Agreement

Reuters Staff

1 Min Read

March 21 (Reuters) - Lumber Liquidators Holdings Inc:

* LUMBER LIQUIDATORS - ON MARCH 15, ENTERED SETTLEMENT AGREEMENT WITH PLAINTIFFS CONSISTENT WITH TERMS OF MOU RELATED TO OCT 23 LITIGATIONS

* LUMBER LIQUIDATORS-TO PROVIDE $36 MILLION TO SETTLE CLAIMS BROUGHT ON BEHALF OF BUYERS OF CO’S CHINESE-MANUFACTURED LAMINATE FLOORING SOLD BETWEEN 2009-2015

* LUMBER LIQUIDATORS SAYS MAY ELECT TO FUND CASH PAYMENT OF SETTLEMENT THROUGH COMBINATION OF CASH AND/OR COMMON STOCK - SEC FILING Source text: (bit.ly/2GPdtFN) Further company coverage:

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