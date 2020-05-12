Healthcare
May 12, 2020 / 11:42 AM / Updated 27 minutes ago

BRIEF-Lumega-Z® Demonstrates Superiority In A Study Showing Better Bioavailability Of Carotenoids And Restoring Macular Pigment Density

1 Min Read

May 12 (Reuters) - Guardion Health Sciences Inc:

* LUMEGA-Z® DEMONSTRATES SUPERIORITY IN A HEAD-TO-HEAD STUDY SHOWING BETTER BIOAVAILABILITY OF CAROTENOIDS AND RESTORING MACULAR PIGMENT DENSITY

* GUARDION HEALTH - RESULTS DEMONSTRATED THAT HIGHER CONCENTRATION OF CAROTENOIDS TRANSLATES TO A GREATER ELEVATION OF CAROTENOIDS IN TARGET TISSUES

* GUARDION HEALTH SCIENCES INC - LUMEGA-Z SUPPLEMENTATION PROVIDES APPROXIMATELY 3-4-FOLD HIGHER ABSORPTION THAN STANDARD AREDS 2 FORMULATION Source text for Eikon: Further company coverage:

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