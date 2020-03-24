Healthcare
March 24, 2020 / 4:58 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Lumibird Adopts Continuity Plan To Ensure Its Operations

1 Min Read

March 24 (Reuters) - LUMIBIRD SA:

* LUMIBIRD ROLLS OUT A CONTINUITY PLAN

* TO DATE, MORE THAN HALF OF GROUP’S WORKFORCE IS STILL OPERATIONAL, WORKING EITHER REMOTELY OR ON SITE

* IS ADAPTING ITS COSTS IN LINE WITH CHANGES IN ITS REVENUES AND REMAINS EXTREMELY VIGILANT CONCERNING ITS CASH POSITION.

* IS THEREFORE STILL ABLE TO SELL, MANUFACTURE AND DELIVER SEVERAL PRODUCT LINES

* MORE THAN HALF OF GROUP’S WORKFORCE IS STILL OPERATIONAL, WORKING EITHER REMOTELY OR ON SITE Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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