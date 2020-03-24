BRIEF-Lumibird Adopts Continuity Plan To Ensure Its Operations

March 24 (Reuters) - LUMIBIRD SA:
* TO DATE, MORE THAN HALF OF GROUP’S WORKFORCE IS STILL OPERATIONAL, WORKING EITHER REMOTELY OR ON SITE
* IS ADAPTING ITS COSTS IN LINE WITH CHANGES IN ITS REVENUES AND REMAINS EXTREMELY VIGILANT CONCERNING ITS CASH POSITION.
* IS THEREFORE STILL ABLE TO SELL, MANUFACTURE AND DELIVER SEVERAL PRODUCT LINES
* MORE THAN HALF OF GROUP’S WORKFORCE IS STILL OPERATIONAL, WORKING EITHER REMOTELY OR ON SITE Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)