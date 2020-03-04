Healthcare
March 4, 2020 / 12:40 PM / a few seconds ago

BRIEF-Luminex Provides Updates On Critical Efforts Related To Novel Coronavirus

1 Min Read

March 4 (Reuters) - Luminex Corp:

* LUMINEX PROVIDES UPDATES ON CRITICAL EFFORTS RELATED TO NOVEL CORONAVIRUS

* LUMINEX CORP - DEVELOPED A UNIQUE MULTIPLEX PANEL THAT ADDRESSES CURRENT CORONAVIRUS OUTBREAK USING ITS EXISTING BEAD-BASED NXTAG TECHNOLOGY

* LUMINEX CORP - GIVEN EXPANDING SCOPE OF CORONAVIRUS OUTBREAK, IT SEEMS LIKELY THAT WE COULD BE BATTLING COVID-19 FOR FORESEEABLE FUTURE

* LUMINEX CORP - MULTIPLEX PANEL UNDER NXTAG TECHNOLOGY SHOULD BE AVAILABLE TO SHIP TO CUSTOMERS IN A FEW WEEKS, UNDER TERMS OF EUA Source text for Eikon: Further company coverage:

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