Healthcare
June 29, 2020 / 9:24 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Luminex Submits Emergency Use Authorization Request To U.S. FDA For Covid-19 Antibody Test

1 Min Read

June 29 (Reuters) - Luminex Corp:

* LUMINEX SUBMITS EMERGENCY USE AUTHORIZATION REQUEST TO U.S. FDA FOR COVID-19 ANTIBODY TEST

* LUMINEX CORP - PLANS TO LAUNCH RESEARCH USE ONLY (RUO) VERSION OF ASSAY LATER THIS MONTH

* LUMINEX - ASSAY USES MULTIPLEXING FOR HIGHLY SPECIFIC AND SENSITIVE DETECTION OF IGG ANTIBODIES AGAINST SARS-COV-2

* LUMINEX - ASSAY RUNS ON ALL XMAP® PLATFORMS, GOLD STANDARD FOR MULTIPLEX SEROLOGICAL TESTING, AND DETECTS PREVIOUS INFECTION Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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