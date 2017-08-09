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BRIEF-Lundbeck H1 revenue up at DKK 8.49 billion
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August 9, 2017 / 10:47 AM / 2 months ago

BRIEF-Lundbeck H1 revenue up at DKK 8.49 billion

Reuters Staff

1 Min Read

Aug 9 (Reuters) - LUNDBECK:

* LUNDBECK REPORTS 13% REVENUE GROWTH AND A DOUBLING OF EBIT IN FIRST HALF OF 2017

* REVENUE REACHED DKK 8,494 MILLION IN FIRST SIX MONTHS OF 2017 REPRESENTING AN INCREASE OF 13% COMPARED TO SAME PERIOD LAST YEAR

* H1 EPS GREW 186% IN PERIOD TO DKK 6.06 COMPARED TO DKK 2.12 IN SAME PERIOD LAST YEAR

* NOW EXPECTS REVENUE TO REACH DKK 16.7-17.5 BILLION AND PROFIT FROM OPERATIONS (EBIT) TO REACH DKK 4.1-4.5 BILLION FOR 2017 Source text: bit.ly/2fs1wfC Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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