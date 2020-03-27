Healthcare
March 27, 2020 / 4:21 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Lundbeck Reports Headline Results From Phase Iia Ambled Study Of Foliglurax In Parkinson's Disease

1 Min Read

March 27 (Reuters) - H Lundbeck A/S:

* LUNDBECK REPORTS HEADLINE RESULTS FROM PHASE IIA AMBLED STUDY OF FOLIGLURAX IN PARKINSON’S DISEASE

* LUNDBECK -STUDY DID NOT SHOW STATISTICALLY SIGNIFICANT REDUCTION IN OFF TIME (PRIMARY ENDPOINT) NOR IMPROVEMENT OF DYSKINESIA (SECONDARY ENDPOINT)

* LUNDBECK SAYS LUNDBECK HAS DECIDED TO WRITE-DOWN FULL VALUE OF FOLIGLURAX OF EUR 100 MILLION

* LUNDBECK SAYS WRITE-DOWN WILL HAVE NO IMPACT ON FINANCIAL GUIDANCE FOR REVENUE, EBITDA, CORE EBIT OR CASH FLOW.

* LUNDBECK - REPORTED EBIT GUIDANCE WILL BE CHANGED FROM A RANGE OF DKK 2.2 - 2.7 BILLION TO A RANGE OF DKK 1.4 - 1.9 BILLION FOR FY Source text for Eikon: Further company coverage:

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