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March 16, 2018 / 10:44 AM / a day ago

BRIEF-Lundbeck To Acquire Prexton Therapeutics

Reuters Staff

2 Min Read

March 16 (Reuters) - LUNDBECK:

* TO ACQUIRE PREXTON THERAPEUTICS ADDING FOLIGLURAX IN CLINICAL PHASE II TO ITS PIPELINE OF INNOVATIVE TREATMENTS FOR PATIENTS SUFFERING FROM PARKINSON’S DISEASE

* ‍WILL MAKE AN UPFRONT PAYMENT OF EUR 100 MILLION​

* TO ACQUIRE PREXTON THERAPEUTICS ADDING FOLIGLURAX IN CLINICAL PHASE II TO ITS PIPELINE OF INNOVATIVE TREATMENTS FOR PATIENTS SUFFERING FROM PARKINSON’S DISEASE

* ‍DEAL TERMS ALSO INCLUDE UP TO EUR 805 MILLION​

* CONTENT OF THIS RELEASE WILL HAVE NO INFLUENCE ON LUNDBECK’S FINANCIAL GUIDANCE FOR 2018

* ‍WILL MAKE AN UPFRONT PAYMENT OF EUR 100 MILLION AND DEAL TERMS ALSO INCLUDE UP TO EUR 805 MILLION IN DEVELOPMENT, REGULATORY AND SALES MILESTONES​

* ‍WILL OBTAIN GLOBAL RIGHTS OF FOLIGLURAX​

* ‍. FIRST DATA FROM ONGOING CLINICAL PHASE II PROGRAMME IS EXPECTED TO BE AVAILABLE DURING FIRST HALF OF 2019.​

* ‍DEAL TERMS ALSO INCLUDE UP TO EUR 805 MILLION IN DEVELOPMENT, REGULATORY AND SALES MILESTONES​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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