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May 24, 2018 / 4:59 PM / Updated 22 minutes ago

BRIEF-Lundin Gold Says Lundin Family Trusts Collectively Hold 22.3 Pct Of Co's Shares

Reuters Staff

1 Min Read

May 24 (Reuters) - Lundin Gold Inc:

* LUNDIN FAMILY TRUSTS RESTRUCTURE HOLDINGS IN LUNDIN GOLD

* LUNDIN GOLD - LORITO HAS TRANSFERRED 8.5 MILLION COMMON SHARES AND ZEBRA HAS TRANSFERRED 1.2 MILLION COMMON SHARES OF LUNDIN GOLD TO NEMESIA S.À.R.L.

* LUNDIN GOLD INC - ZEBRA HOLDS 37.8 MILLION SHARES, NEMESIA HOLDS 9.7 MILLION SHARES OF CO

* LUNDIN GOLD INC - LORITO NO LONGER HOLDS COMMON SHARES OF LUNDIN GOLD

* LUNDIN GOLD INC - LUNDIN FAMILY TRUSTS COLLECTIVELY HOLD 22.3% OF ISSUED AND OUTSTANDING COMMON SHARES OF COMPANY Source text for Eikon: Further company coverage:

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