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May 9, 2018 / 9:32 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Luxfer Holdings reports Q1 EPS $0.34

Reuters Staff

1 Min Read

May 9 (Reuters) - Luxfer Holdings PLC:

* CONSOLIDATED QUARTERLY REVENUE WAS $119.7 MILLION, UP 15.8 PERCENT, FROM $103.4 MILLION FOR Q1 OF 2017

* ON A PER-SHARE BASIS, UNADJUSTED BASIC EARNINGS PER SHARE WERE $0.34 FOR Q1 OF 2018

* QTRLY ADJUSTED DILUTED EARNINGS PER SHARE WERE $0.38

* COMPANY IS INCREASING ITS EARNINGS GUIDANCE FOR 2018 FULL YEAR TO EPS OF $1.20 TO $1.30 ON AN ADJUSTED, PER FULLY DILUTED BASIS

* INCREASING EARNINGS GUIDANCE FOR 2018 FULL YEAR TO EPS OF $1.20 TO $1.30 ON AN ADJUSTED, PER FULLY DILUTED BASIS Source text for Eikon: Further company coverage:

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