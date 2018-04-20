FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Market News
April 20, 2018 / 11:03 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Lxrandco Comments On Bon-Ton Stores Bankruptcy Proceedings And Wind-Down Of Operations

Reuters Staff

1 Min Read

April 20 (Reuters) - LXRandCo Inc:

* LXRANDCO COMMENTS ON BON-TON STORES BANKRUPTCY PROCEEDINGS AND WIND-DOWN OF OPERATIONS

* LXRANDCO INC - LXRANDCO CURRENTLY HAS “SHOP-IN-SHOP” LOCATIONS AT 14 BON-TON STORES

* LXRANDCO INC - CO HAS LEGAL OWNERSHIP TITLE TO ALL OF INVENTORY AND STORE FIXTURES AT ITS “SHOP-IN-SHOP” LOCATIONS WITHIN BON-TON STORES

* LXRANDCO INC - EXPECTS TO RECLAIM ALL SUCH INVENTORY AND FIXTURES IN AN ORDERLY MANNER OVER ENSUING WEEK

* LXRANDCO INC - LXRANDCO ANTICIPATES NO MATERIAL FINANCIAL IMPACT FROM CLOSING OF 14 BON-TON STORES WITH LXRANDCO LOCATIONS Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.