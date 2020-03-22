Healthcare
March 22, 2020 / 11:22 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Lynas Announces Temporary Halt To Production At Lynas Malaysia Plant

1 Min Read

March 23 (Reuters) - Lynas Corporation Ltd:

* TEMPORARY HALT TO PRODUCTION AT LYNAS MALAYSIA PLANT-LYC.AX

* EXPECTS TO ACHIEVE POSITIVE CASH FLOW FROM OPERATIONS DURING MARCH QUARTER

* INITIATED A SAFE TEMPORARY SHUTDOWN OF MALAYSIAN PLANT INTO CARE & MAINTENANCE MODE

* TEMPORARILY CEASED PRODUCTION AT MALAYSIAN PLANT IN RESPONSE TO MALAYSIAN GOVERNMENT CONTROLS IN LIGHT OF CORONAVIRUS

* AS PART OF TEMPORARY SHUTDOWN IN MALAYSIA, RETAINED SOME WORK-IN-PROGRESS INVENTORY TO ALLOW CO TO RAMP UP UPON RESTART

* TAKEN ACTION TO REDUCE CASH OUTGOINGS DURING TEMPORARY SHUTDOWN; TO CONTINUE TO PAY ALL STAFF DURING THIS TIME Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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