Healthcare
April 14, 2020 / 10:28 PM / in an hour

BRIEF-Lynas Corp Posts Q3 REO Production At 4,465 Tonnes

1 Min Read

April 15 (Reuters) - Lynas Corporation Ltd:

* Q3 INVOICED SALES REVENUE $91.2 MILLION VERSUS $101.3 MILLION

* Q3 NDPR PRODUCTION 1,369 TONNES VERSUS 1,591 TONNES AS REPORTED LAST YEAR

* QTRLY REO PRODUCTION 4,465 TONNES VERSUS 5,444 TONNES AS REPORTED LAST YEAR

* TO DATE, THERE HAVE BEEN NO CONFIRMED CASES OF COVID-19 IN OPERATIONS

* SINCE MARCH, WORLDWIDE SPREAD OF COVID-19 TRANSLATED INTO FURTHER SOFTNESS IN NDPR PRICES

* UNTIL MARCH, LIGHT RARE EARTH MARKET PRICES WERE MAINTAINED AT LOW LEVELS Source text reut.rs/2wDUSfi Further company coverage:

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