Healthcare
February 27, 2020 / 1:47 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Lynas Corporation Says Lynas Malaysia Operating Licence Renewed For Three Years

1 Min Read

Feb 27 (Reuters) - Lynas Corporation Ltd:

* LYNAS CORPORATION LTD - LYNAS MALAYSIA OPERATING LICENCE RENEWED FOR THREE YEARS

* LYNAS CORPORATION LTD - CONFIRM COMMITMENT TO DEVELOP NEW CRACKING & LEACHING FACILITY IN KALGOORLIE, WESTERN AUSTRALIA

* LYNAS- LICENCE SUBJECT TO CO BEGINNING PROCESS OF DEVELOPING PERMANENT DISPOSAL FACILITY WITHIN FIRST YEAR FROM DATE OF APPROVAL OF LICENCE

* LYNAS- LICENCE SUBJECT TO CO ENSURING THAT CRACKING AND LEACHING PLANT OUTSIDE MALAYSIA IS IN OPERATION BEFORE JULY 2023 Source text for Eikon: Further company coverage:

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