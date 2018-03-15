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Market News
March 15, 2018 / 12:02 PM / Updated 11 hours ago

BRIEF-M III Acquisition Announces New Meeting Date For Special Meeting Of Stockholders

Reuters Staff

1 Min Read

March 15 (Reuters) - M Iii Acquisition Corp:

* M III ACQUISITION CORP. ANNOUNCES NEW MEETING DATE FOR THE SPECIAL MEETING OF STOCKHOLDERS TO APPROVE PROPOSED BUSINESS COMBINATION WITH IEA ENERGY SERVICES LLC

* M III ACQUISITION CORP - MOVED SPECIAL MEETING OF STOCKHOLDERS TO APPROVE PROPOSED BUSINESS COMBINATION WITH IEA ENERGY SERVICES LLC​

* M III ACQUISITION CORP - ‍SPECIAL MEETING WAS PREVIOUSLY SCHEDULED FOR MARCH 15, 2018 BUT HAS BEEN RESCHEDULED TO MARCH 20, 2018​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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