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March 20, 2018 / 1:15 PM / Updated 16 hours ago

BRIEF-M III Acquisition Postpones Special Meeting Of Stockholders To March 21

Reuters Staff

1 Min Read

March 20 (Reuters) - M III Acquisition Corp:

* M III ACQUISITION CORP. ANNOUNCES NEW MEETING DATE FOR THE SPECIAL MEETING OF STOCKHOLDERS TO APPROVE PROPOSED BUSINESS COMBINATION WITH IEA ENERGY SERVICES LLC AND ENTRY INTO CERTAIN AGREEMENTS

* M III ACQUISITION CORP - ‍ DECIDED TO POSTPONE SPECIAL MEETING UNTIL WEDNESDAY, MARCH 21, 2018 AT 10:00 A.M., EASTERN TIME​

* M III ACQUISITION CORP - ‍RECORD DATE FOR MEETING HAS NOT CHANGED​

* M III ACQUISITION - ENTERED COMMITMENT AGREEMENTS OR BACKSTOP AGREEMENTS WITH A TOTAL OF 11 INVESTORS WHO HAVE AGREED TO SUPPORT TRANSACTION​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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