BRIEF-M III Acquisition Postpones Special Meeting Of Stockholders To March 21

March 20 (Reuters) - M III Acquisition Corp:
* M III ACQUISITION CORP. ANNOUNCES NEW MEETING DATE FOR THE SPECIAL MEETING OF STOCKHOLDERS TO APPROVE PROPOSED BUSINESS COMBINATION WITH IEA ENERGY SERVICES LLC AND ENTRY INTO CERTAIN AGREEMENTS
* M III ACQUISITION CORP - DECIDED TO POSTPONE SPECIAL MEETING UNTIL WEDNESDAY, MARCH 21, 2018 AT 10:00 A.M., EASTERN TIME
* M III ACQUISITION CORP - RECORD DATE FOR MEETING HAS NOT CHANGED
* M III ACQUISITION - ENTERED COMMITMENT AGREEMENTS OR BACKSTOP AGREEMENTS WITH A TOTAL OF 11 INVESTORS WHO HAVE AGREED TO SUPPORT TRANSACTION Source text for Eikon: Further company coverage: