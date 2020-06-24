Healthcare
June 24, 2020 / 11:12 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-M1 Says IMDA Grants Final 5G Network License Award

1 Min Read

June 24 (Reuters) - M1 Ltd:

* INFOCOMM MEDIA DEVELOPMENT AUTHORITY GRANTED M1 AND STARHUB LTD FINAL 5G NETWORK LICENSE AWARD

* THROUGH JOINT DECISION WITH STARHUB, SELECTED NOKIA TO BUILD RADIO ACCESS NETWORK FOR 5G STANDALONE NETWORK INFRASTRUCTURE

* ALSO SELECTED NOKIA TO BE VENDOR TO BUILD NETWORK CORE OF 5G INFRASTRUCTURE

* M1 TO LOOK TO MULTIPLE NETWORK VENDORS INCLUDING ERICSSON, NOKIA & HUAWEI FOR DEPLOYMENT OF LOCALISED NETWORKS OPERATING IN MMWAVE SPECTRUM Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
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