Sept 13 (Reuters) - EURONEXT:

* MAISON INTERNATIONALE DE L‘INFORMATIQUE M2I SAS SHARES TO BE TRANSFERRED FROM EURONEXT ACCESS PARIS TO EURONEXT GROWTH PARIS‍​

* FIRST TRADING DATE OF MAISON INTERNATIONALE DE L‘INFORMATIQUE M2I SAS SHARES ON EURONEXT GROWTH IS SEPT. 18 Further company coverage: (Gdynia Newsroom)