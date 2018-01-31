BRIEF-MAA Reports Q4 Adjusted FFO Per Share $1.34

Jan 31 (Reuters) - Mid-America Apartment Communities Inc :
* MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES - FFO PER SHARE FOR 2018 YEAR IS EXPECTED TO BE IN RANGE OF $5.85 TO $6.15 PER SHARE OR $6.00 PER SHARE AT MIDPOINT
* MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES - EXPECTS TOTAL RECURRING CAPITAL EXPENDITURES FOR FY WILL BE APPROXIMATELY $72.0 MILLION
* FY2018 FFO PER SHARE VIEW $6.14 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* Q1 FFO PER SHARE VIEW $1.50 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: