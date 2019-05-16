Switzerland Market Report
May 16, 2019 / 12:16 PM / in 5 hours

BRIEF-Macarthur Minerals Announces Glencore Participation In Financing

1 Min Read

May 16 (Reuters) - Macarthur Minerals Ltd:

* MACARTHUR MINERALS ANNOUNCES GLENCORE PARTICIPATION IN FINANCING

* MACARTHUR MINERALS - A UNIT OF GLENCORE PLC HAS AGREED TO PARTICIPATE IN US$6 MILLION SECURED CONVERTIBLE NOTE ON PRIVATE PLACEMENT BASIS FOR US$2 MILLION

* MACARTHUR MINERALS - UNIT OF GLENCORE AGREED TO PARTICIPATE IN $6 MILLION SECURED CONVERTIBLE NOTE ON PRIVATE PLACEMENT BASIS FOR $2 MILLION

* MACARTHUR MINERALS - PROCEEDS FROM NOTE TO BE TARGETED TOWARDS COMPLETION OF 2019 COMPLIANT BFS ON CO’S MOONSHINE MAGNETITE IRON ORE DEPOSITS IN WESTERN AUSTRALIA Source text for Eikon: Further company coverage:

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