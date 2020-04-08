BRIEF-Mackmyra Svensk Whisky Initiates Compensation Program Due To Coronavirus

April 8 (Reuters) - Mackmyra Svensk Whisky AB:
* COMPENSATION PROGRAM: FREEDOM OF REPAYMENT ON LOANS FROM ALMI AND NORRLANDSFONDEN FOR SIX MONTHS
* COMPENSATION PROGRAM: EXTENSION OF SMALLER CONVERTIBLE LOANS (SUBJECT TO NEGOTIATION WITH CONVERTIBLE HOLDERS AND AGM) TO BE CONVERTED DURING THE PERIOD
* RESTRUCTURING PROGRAM HAS POTENTIAL TO REDUCE NEGATIVE EFFECTS AND PROVIDE LONG-TERM PERMANENT BENEFITS
* COMPENSATION PROGRAM: STATE AID MEASURES IN SWEDEN, GERMANY AND UNITED KINGDOM
* INITIATES TEMPORARY CONVERSION TO HAND SANITIZER PRODUCTION TO BE ABLE TO MEET THE GREAT DEMAND THAT EXISTS Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)