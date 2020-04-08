Healthcare
April 8, 2020 / 6:17 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Mackmyra Svensk Whisky Initiates Compensation Program Due To Coronavirus

1 Min Read

April 8 (Reuters) - Mackmyra Svensk Whisky AB:

* COMPENSATION PROGRAM STARTS WITH IMMEDIATE EFFECT

* COMPENSATION PROGRAM: FREEDOM OF REPAYMENT ON LOANS FROM ALMI AND NORRLANDSFONDEN FOR SIX MONTHS

* COMPENSATION PROGRAM: EXTENSION OF SMALLER CONVERTIBLE LOANS (SUBJECT TO NEGOTIATION WITH CONVERTIBLE HOLDERS AND AGM) TO BE CONVERTED DURING THE PERIOD

* RESTRUCTURING PROGRAM HAS POTENTIAL TO REDUCE NEGATIVE EFFECTS AND PROVIDE LONG-TERM PERMANENT BENEFITS

* STATE AID MEASURES IN SWEDEN, GERMANY AND UNITED KINGDOM

* COMPENSATION PROGRAM: STATE AID MEASURES IN SWEDEN, GERMANY AND UNITED KINGDOM

* SEES DIGITAL TRANSITION AS IMPORTANT

* INITIATES TEMPORARY CONVERSION TO HAND SANITIZER PRODUCTION TO BE ABLE TO MEET THE GREAT DEMAND THAT EXISTS Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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