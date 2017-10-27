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BRIEF-MACOM ANNOUNCES SUCCESSFUL DIVESTITURE OF APPLIEDMICRO'S COMPUTE BUSINESS
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October 27, 2017 / 2:25 PM / in 2 hours

BRIEF-MACOM ANNOUNCES SUCCESSFUL DIVESTITURE OF APPLIEDMICRO'S COMPUTE BUSINESS

Reuters Staff

1 Min Read

Oct 27 (Reuters) - Macom Technology Solutions Holdings Inc :

* MACOM ANNOUNCES SUCCESSFUL DIVESTITURE OF APPLIEDMICRO’S COMPUTE BUSINESS

* UNDER TERMS OF SALE, MACOM WILL BE ISSUED A MINORITY EQUITY OWNERSHIP INTEREST IN NEWCO​

* ‍EQUITY FOR CARLYLE‘S INVESTMENT CAME FROM CARLYLE PARTNERS VI​

* ENTERED INTO DEAL TO SELL COMPUTE BUSINESS IT ACQUIRED IN APPLIEDMICRO ACQUISITION TO PROJECT DENVER HOLDINGS

* ‍DIVESTMENT TO AN AFFILIATE OF CARLYLE GROUP IN EXCHANGE FOR A MINORITY EQUITY STAKE IN VENTURE​

* ‍ENTERED AGREEMENT TO SELL COMPUTE BUSINESS IT ACQUIRED IN APPLIEDMICRO ACQUISITION TO PROJECT DENVER HOLDINGS LLC​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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