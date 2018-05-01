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May 1, 2018 / 9:12 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Macom Q2 Adjusted Earnings Per Share $0.13

Reuters Staff

1 Min Read

May 1 (Reuters) - MACOM Technology Solutions Holdings Inc :

* MACOM REPORTS FISCAL SECOND QUARTER 2018 FINANCIAL RESULTS

* Q2 LOSS PER SHARE $0.50 FROM CONTINUING OPERATIONS

* Q2 REVENUE $150.4 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $145.5 MILLION

* Q2 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.12 — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* SEES Q3 REVENUE TO BE IN RANGE OF $142 MILLION TO $150 MILLION

* SEES Q3 ADJUSTED EARNINGS PER SHARE BETWEEN $0.09 AND $0.15

* Q3 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.12, REVENUE VIEW $149.5 MILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage:

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