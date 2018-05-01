BRIEF-Macom Q2 Adjusted Earnings Per Share $0.13

May 1 (Reuters) - MACOM Technology Solutions Holdings Inc :
* MACOM REPORTS FISCAL SECOND QUARTER 2018 FINANCIAL RESULTS
* Q2 REVENUE $150.4 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $145.5 MILLION
* Q2 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.12 — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* SEES Q3 REVENUE TO BE IN RANGE OF $142 MILLION TO $150 MILLION
* SEES Q3 ADJUSTED EARNINGS PER SHARE BETWEEN $0.09 AND $0.15
* Q3 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.12, REVENUE VIEW $149.5 MILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: