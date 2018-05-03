BRIEF-Macquarie Group Ltd Says Bank CET1 Ratio 11.0% As At March 31

May 4 (Reuters) - Macquarie Group Ltd:
* GROUP’S RESULT FOR FY19 IS CURRENTLY EXPECTED TO BE BROADLY IN LINE WITH FY18
* INTENDS TO REDEEM MACQUARIE GROUP CAPITAL NOTES (MCN) $600 MILLION HYBRID IN JUNE 2018
* INTENDS TO BUY SHARES TO SATISFY MEREP REQUIREMENTS OF APPROXIMATE VALUE $460 MILLION; BUYING PERIOD FOR MEREP WILL START ON MAY 14
* OFFER OF MACQUARIE GROUP CAPITAL NOTES 3 HYBRID SECURITIES WILL BE LAUNCHED SHORTLY
* UNDER SHARE BUYBACK, NO BUYING OCCURRED DURING 2H18 Source text for Eikon: Further company coverage: