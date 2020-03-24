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March 24, 2020 / 12:28 PM / Updated 36 minutes ago

BRIEF-Macquarie Infrastructure - On March 17, Provided Notice To Lenders To Borrow $599.0 Million Under Credit Agreement

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March 24 (Reuters) - Macquarie Infrastructure Corp:

* MACQUARIE INFRASTRUCTURE - ON MARCH 17, PROVIDED NOTICE TO LENDERS TO BORROW $599.0 MILLION UNDER CREDIT AGREEMENT

* MACQUARIE INFRASTRUCTURE - ON MARCH 16, AA FBO GAVE NOTICE TO LENDERS TO BORROW $275.0 MILLION UNDER REVOLVING CREDIT FACILITY PORTION OF AA CREDIT AGREEMENT

* MACQUARIE INFRASTRUCTURE - CO, AA FBO BORROWED ON FACILITIES TO INCREASE CASH POSITIONS & PRESERVE FINANCIAL FLEXIBILITY IN LIGHT OF COVID-19 OUTBREAK

* MACQUARIE INFRASTRUCTURE CORP - NOTES IT HAS NO IMMEDIATE LIQUIDITY NEEDS & HAS NO MEANINGFUL DEBT MATURITIES UNTIL 2022

* MACQUARIE INFRASTRUCTURE - PROCEEDS FROM CREDIT FACILITY BORROWINGS RESULT IN TOTAL CASH & CASH EQUIVALENTS OF ABOUT $1.1 BILLION AS OF MARCH 18 Source text: (bit.ly/2JdWuz0) Further company coverage:

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