Healthcare
March 16, 2020 / 6:30 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Macroasia Corp Updates On Impact Of Covid-19

1 Min Read

March 16 (Reuters) - MacroAsia Corp:

* ESTIMATES COVID-19 IMPACT FOR THREE MONTHS FROM FEB-APRIL TRANSLATES TO REVENUE DOWNTURN OF ABOUT PHP867 MILLION

* FOR FEB-APRIL, ESTIMATED AVERAGE MONTHLY REVENUE DECLINE IS PHP289 MILLION, MEANING AVERAGE MONTHLY NET INCOME REDUCTION OF PHP58 MILLION FROM ORIGINAL TARGET

* MANAGEMENT IN LISTED PARENT CO, SOME UNITS TAKING 10% PAY-CUT TO SAVE JOBS HIT BY LOWER WORKLOAD IN AVIATION SERVICES DUE TO COVID-19

* ROTATING VOLUNTARY NO-WORK, NO-PAY SCHEDULE IMPLEMENTED ON ALL PAY GRADES FROM MARCH 16

* VOLUNTARY EARLY SEPARATION PROGRAM PUT INTO PLACE, WITH NO PREMIUM OFFERED TO THOSE WHO ARE AVAILING Source text reut.rs/33lUnCx Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below