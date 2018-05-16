BRIEF-Macy's Inc Reports Q1 EPS $0.48 Excluding Items

May 16 (Reuters) - Macy’s Inc:
* SEES FY 2018 ADJUSTED EARNINGS PER SHARE $3.75 TO $3.95 EXCLUDING ITEMS
* Q1 SALES $5.541 BILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $5.36 BILLION
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.37 — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* COMPARABLE SALES ON AN OWNED BASIS WERE UP 3.9 PERCENT IN Q1 OF 2018 COMPARED TO Q1 OF 2017
* TOTAL SALES ARE EXPECTED TO RANGE FROM A 1 PERCENT DECLINE TO A .5 PERCENT INCREASE IN FISCAL 2018
* ON AN OWNED PLUS LICENSED BASIS, COMPARABLE SALES WERE UP 4.2 PERCENT FOR Q1 OF 2018
* HAS COME TO A MUTUAL AGREEMENT TO END JOINT VENTURE WITH FUNG RETAILING LIMITED
* COMPARABLE SALES ON AN OWNED PLUS LICENSED BASIS ARE EXPECTED TO INCREASE BETWEEN 1 AND 2 PERCENT IN FISCAL 2018
* WILL REMAIN ACTIVE ON ALIBABA’S E-COMMERCE PLATFORM TMALL, AS WELL AS SOCIAL MEDIA CHANNELS
* MACY’S - IN FISCAL 2018 COMPARABLE SALES ON OWNED BASIS ARE EXPECTED TO BE 20-30 BASIS POINTS BELOW COMPARABLE SALES ON AN OWNED PLUS LICENSED BASIS
* E-COMMERCE TEAM IN SAN FRANCISCO WILL MANAGE ONGOING CHINA BUSINESS WITH OPERATIONAL SUPPORT FROM FUNG OMNI IN SHANGHAI
* “WE ARE MAINTAINING A HEALTHY INVENTORY POSITION”
* FY EARNINGS PER SHARE VIEW $3.61 — THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: