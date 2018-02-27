BRIEF-Macy's Q4 Earnings Per Share $4.31

Feb 27 (Reuters) - Macy’s Inc:
* MACY’S, INC. REPORTS FOURTH QUARTER AND FY 2017 EARNINGS AND PROVIDES 2018 GUIDANCE
* COMPANY PLANS TO RETURN TO COMPARABLE SALES GROWTH IN 2018
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $2.71, REVENUE VIEW $8.68 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* COMPARABLE SALES ON AN OWNED BASIS WERE UP 1.3 PERCENT IN Q4
* MACY‘S - FOR FISCAL 2018, EXPECTS COMPARABLE SALES ON BOTH AN OWNED AND AN OWNED PLUS LICENSED BASIS TO BE FLAT TO UP 1 PERCENT
* TOTAL SALES ARE EXPECTED TO BE DOWN BETWEEN 0.5 PERCENT AND 2 PERCENT IN FISCAL 2018
* QTRLY COMPARABLE SALES UP 1.4 PERCENT ON AN OWNED PLUS LICENSED BASIS
* MACY‘S - “STRATEGICALLY INVESTING” TO ACCELERATE ROLLOUT OF NEAR-TERM GROWTH INITIATIVES IMPACTING STORES, TECHNOLOGY & MERCHANDISING
* ADJUSTED EPS OF $3.55 TO $3.75 EXPECTED IN FISCAL 2018, EXCLUDING ANTICIPATED SETTLEMENT CHARGES RELATED TO CO‘S DEFINED BENEFIT PLANS
* MACY‘S - HEADING INTO FISCAL 2018, CO CONTINUES TO OPPORTUNISTICALLY EVALUATE REAL ESTATE PORTFOLIO
* MACY‘S - NOW EXPLORING OPPORTUNITIES TO SELL ABOUT 240,000 GROSS SQ. FT. I. MAGNIN PORTION OF MAIN UNION SQUARE BUILDING IN SAN FRANCISCO
* ADJUSTED EPS GUIDANCE INCLUDE ANTICIPATED ASSET SALE GAINS OF $300 MILLION TO $325 MILLION IN FISCAL 2018
* MACY‘S - CONTINUES TO WORK WITH BROOKFIELD AS PART OF ITS STRATEGIC ALLIANCE
* ANTICIPATES AN EFFECTIVE ANNUAL TAX RATE OF 23.25 PERCENT FOR FISCAL 2018
* MACY‘S - CO, BROOKFIELD HAVE AGREED TO CERTAIN TERMS ON NINE ASSETS WHICH BROOKFIELD WILL REDEVELOP AFTER NECESSARY APPROVALS
* CO, BROOKFIELD HAVE AGREED TO CERTAIN TERMS ON NINE ASSETS WHICH BROOKFIELD WILL REDEVELOP ONCE IT HAS RECEIVED NECESSARY APPROVALS
* MACY‘S - UPON COMPLETION OF SOME APPROVALS, CO WILL EITHER SELL INTERESTS IN SOME INDIVIDUAL ASSETS TO BROOKFIELD OR CONTRIBUTE THEM TO INDIVIDUAL JV
* IF SOLD, CUMULATIVE VALUE OF NINE ASSETS ON WHICH TERMS HAVE BEEN AGREED IS ESTIMATED TO BE APPROXIMATELY $50 MILLION
* MACY‘S - CO WOULD BE ENTITLED TO INCREASED PURCHASE PRICE ON THE NINE ASSETS IF SOME FINANCIAL TARGETS ARE ACHIEVED FOR THREE LARGEST ASSETS
* FEDERAL TAX REFORM LED TO RECOGNITION OF NON-CASH TAX BENEFIT OF $571 MILLION FOR 14 WEEKS ENDED FEB 3, 2018
* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $3.66 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* FY2018 REVENUE VIEW $24.88 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: