Healthcare
March 17, 2020 / 6:07 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Macy’s Temporarily Closes Stores Nationwide In Response To Covid-19 Outbreak

1 Min Read

March 17 (Reuters) - Macy’s Inc:

* MACY’S, INC. TEMPORARILY CLOSES STORES NATIONWIDE IN RESPONSE TO COVID-19 OUTBREAK

* MACY’S INC - WILL PROVIDE BENEFITS AND COMPENSATION TO ITS IMPACTED WORKFORCE

* MACY’S - WILL TEMPORARILY CLOSE ALL STORES BY END OF BUSINESS TODAY, MARCH 17, 2020, THROUGH MARCH 31, 2020

* MACY’S - MACY’S, BLOOMINGDALE’S & BLUEMERCURY WILL CONTINUE TO SERVE CUSTOMERS THROUGH MACYS.COM, BLOOMINGDALES.COM & BLUEMERCURY.COM & MOBILE APPS Source text for Eikon: Further company coverage:

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