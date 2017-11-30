FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Maersk Says Deal For Hamburg Süd Closed
Sections
Featured
The thinking behind Kim Jong Un's 'madness'
NORTH KOREA REVEALED
The thinking behind Kim Jong Un's 'madness'
Hezbollah emerges a winner from Mideast turmoil
Middle East
Hezbollah emerges a winner from Mideast turmoil
Canadian regulator ignored warnings on risky mortgages
Special Report
Canada
Canadian regulator ignored warnings on risky mortgages
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Market News
November 30, 2017 / 4:55 PM / in an hour

BRIEF-Maersk Says Deal For Hamburg Süd Closed

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 30 (Reuters) - A.P. Moller-Maersk:

* A.P. MØLLER - MÆRSK A/S – MAERSK LINE A/S’ ACQUISITION OF HAMBURG SÜD CLOSED

* ‍ALL REGULATORY APPROVALS HAVE NOW BEEN OBTAINED AND ACQUISITION WAS CLOSED TODAY.​

* SAYS ‍IT WOULD ACQUIRE GERMAN CONTAINER SHIPPING LINE HAMBURG SÜDAMERIKANISCHE DAMPFSCHIFFFAHRTS-GESELLSCHAFT KG FROM OETKER GROUP​

* SAYS DEAL FOR ‍EUR 3.7 BILLION ON A CASH AND DEBT-FREE BASIS​

* ‍OVERALL APMM GUIDANCE FOR 2017 REMAINS UNCHANGED​

* SAYS ‍NET IMPACT ON UNDERLYING RESULT FROM CONSOLIDATION OF HAMBURG SÜD WILL BE IMMATERIAL​ Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.