Healthcare
April 1, 2020 / 6:22 AM / Updated an hour ago

BRIEF-MAG Interactive Updates On COVID-19

1 Min Read

April 1 (Reuters) - MAG Interactive AB (publ):

* AN UPDATE FROM MAG INTERACTIVE WITH REGARDS TO COVID-19

* WE SAW CLEAREST IMPACT IN COUNTRIES THAT ENACTED SEVERE RESTRICTIONS ON SOCIAL INTERACTIONS DURING EARLY OR MID-MARCH

* AVERAGE NUMBER OF ACTIVE USERS, DAU, INCREASING BY OVER 25% AT END OF MARCH, COMPARED TO AVERAGE IN Q2

* IT IS TOO EARLY TO SAY WHETHER THIS LEVEL WILL BE SUSTAINED OR SOMETHING THAT MAY CHANGE LATER IN QUARTER Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
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