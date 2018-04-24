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April 24, 2018 / 9:29 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Magellan Health Inc Plans To File A Protest With AHCA

Reuters Staff

1 Min Read

April 24 (Reuters) - Magellan Health Inc:

* MAGELLAN HEALTH INC SAYS NOTIFIED THAT FLORIDA MHS, INC. D/B/A MAGELLAN COMPLETE CARE OF FLORIDA HAS NOT BEEN SELECTED TO NEGOTIATE A NEW CONTRACT

* MAGELLAN HEALTH - MAGELLAN COMPLETE CARE OF FLORIDA HAS NOT BEEN SELECTED TO NEGOTIATE CONTRACT TO SERVE AS VENDOR FOR MEDICAID MANAGED CARE PROGRAM

* MAGELLAN HEALTH INC - CO’S EXISTING CONTRACT TO PROVIDE SERVICES BEGAN ON FEBRUARY 4, 2014 AND EXTENDS THROUGH DECEMBER 31, 2018

* MAGELLAN HEALTH INC SAYS COMPANY PLANS TO FILE A PROTEST WITH AHCA - SEC FILING Source text (bit.ly/2qUljXZ) Further company coverage:

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