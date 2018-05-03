BRIEF-Magellan Midstream Reports Q1 Earnings Per Share $0.92

May 3 (Reuters) - Magellan Midstream Partners LP:
* MAGELLAN MIDSTREAM REPORTS FIRST-QUARTER 2018 FINANCIAL RESULTS
* Q1 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $0.98 EXCLUDING ITEMS
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.00 — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* EXPECTS TO SPEND ABOUT $950 MILLION IN 2018 AND $425 MILLION IN 2019 TO COMPLETE ITS CURRENT SLATE OF CONSTRUCTION PROJECTS
* MAGELLAN MIDSTREAM PARTNERS - NET INCOME PER LIMITED PARTNER UNIT ESTIMATED TO BE $4.10 FOR 2018
* INCREASES ANNUAL GUIDANCE FOR 2018 DISTRIBUTABLE CASH FLOW TO $1.08 BILLION Source text for Eikon: Further company coverage: