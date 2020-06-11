Healthcare
June 11, 2020 / 11:14 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Magenta Therapeutics Announces Collaboration With The National Marrow Donor Program

1 Min Read

June 11 (Reuters) - Magenta Therapeutics Inc:

* MAGENTA THERAPEUTICS ANNOUNCES COLLABORATION WITH THE NATIONAL MARROW DONOR PROGRAM/BE THE MATCH TO ADVANCE DEVELOPMENT OF MGTA-145 FOR FIRST-LINE MOBILIZATION OF STEM CELLS FROM HEALTHY DONORS AND SUBSEQUENT PATIENT TRANSPLANT

* MAGENTA THERAPEUTICS INC - PLAN TO INITIATE A PHASE II TRIAL OF MGTA-145 IN MATCHED RELATED DONORS FOR PATIENTS UNDERGOING ALLOGENEIC TRANSPLANT

* MAGENTA THERAPEUTICS - COLLABORATION FOCUSES ON CLINICAL DEVELOPMENT OF MGTA-145 FOR STEM CELL MOBILIZATION IN ALLOGENEIC TRANSPLANT

* MAGENTA THERAPEUTICS INC - MAGENTA WILL RETAIN ALL COMMERCIAL RIGHTS TO MGTA-145 Source text for Eikon: Further company coverage:

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