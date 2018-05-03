FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Detained In Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Healthcare
May 3, 2018 / 6:44 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-MagForce FY Stable Net Loss Of EUR 7.5 Mln

Reuters Staff

1 Min Read

May 3 (Reuters) - MAGFORCE AG:

* FY REVENUES INCREASED TO EUR 716 THOUSAND COMPARED TO EUR 474 THOUSAND IN PREVIOUS YEAR

* FY OPERATING RESULT OF EUR -7,410 THOUSAND WAS ALMOST AT PREVIOUS YEAR’S LEVEL OF EUR -7,461 THOUSAND.

* CASH AND CASH EQUIVALENTS AS OF DECEMBER 31, 2017 AMOUNTED TO EUR 666 THOUSAND (PRIOR YEAR: EUR 614 THOUSAND)

* FY TOTAL NET LOSS STABLE AND AMOUNTED TO EUR 7,465 THOUSAND (PRIOR YEAR: EUR 7,231 THOUSAND)

* IN Q1 2018, MAGFORCE DREW EUR 10 MILLION FROM EIB LINE OF CREDIT

* EXPECTS TO EXPAND ITS BUSINESS ACTIVITIES IN FINANCIAL YEAR 2018 BEYOND GERMANY

* EXPECTS FOR BUSINESS YEAR 2018 A HIGHER OPERATIONAL LOSS DUE TO INCREASING COMMERCIAL ACTIVITIES Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.